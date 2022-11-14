أخبار مصر

بحضور وزيرات مصر وأفريقيا.. إطلاق مبادرة تمكين المرأة الأفريقية بـ"cop27"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزيرات مصر وأفريقيا.. إطلاق مبادرة تمكين المرأة الأفريقية بـ"cop27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المنطقة الزرقاء بمقر انعقاد قمة شرم الشيخ، إطلاق مبادرة تمكين المرأة الأفريقية في المجتمعات المحلية، داخل قاعة أحمس، وبحضور وزيرات مصر وأفريقيا، ضمن فعاليات يوم المرأة، أحد الأيام المواضعية بقمة المناخ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم المرأة، بحضور وزيرة التخطيط والتضامن والهجرة والثقافة والمجلس القومى للمرأة، أن  مبادرة تمكين المرأة الأفريقية في المجتمعات المحلية لتكون أكثر قدرة على مواجهة آثار تغير المناخ، بالتركيز على الأمن الغذائي والمائي واتاحة فرص اقتصادية للمرأة في هذه المجتمعات.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا