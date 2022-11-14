شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة قيد "كعب عمل" للحاصلين على مؤهلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصدر كعب العمل من مكتب العمل التابع لمحل الاقامة لحصر حجم البطالة في دائرة المكتب، ويوجد كعب عمل لحملة المؤهلات وآخر لغير حملة المؤهلات، ويقوم العامل باستخراجه من مكتب العمل التابع له في منطقته.

ويجب إرسال كعب العمل في خلال شهر من استلام العامل للعمل، وإلا تُوّقع غرامة مالية على الشركة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 الآف جنيه.

المستندات المطلوبة :-

1- تحقيق الشخصية (الأصل للاطلاع)

2- مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب

3- المؤهل الدراسي (الأصل للاطلاع)

4- الموقف من التجنيد (الأصل للاطلاع)

5- الرقم التأميني

6- شهادة خبرة (إن وجدت)

7- شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة (في حالة العمل في غير التخصص الدراسي)