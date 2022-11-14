شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص سقوط أمطار بعدة مناطق اليوم تمتد لشرق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت هيئة الأرصاد: ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد خفيفة إلى مناطق من شرق القاهرة.

وتستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة على محافظة مطروح، كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس خريفى ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، فرص أمطار خفيفة على مناطق من شرق القاهرة ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون متوسطة على مطروح، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.