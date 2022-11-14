شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ضوابط لتوزيع الوجبة المدرسية على الطلاب بشكل صحيح.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، كتابًا دوريًا بشأن متابعة توزيع الوجبات المدرسية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التأكد من وصول الوجبات المدرسية إلى الطلاب بشكل صحيح وآمن، نرصد فى التقرير التالى أبرز التفاصيل.

- قيام كل مدرسة بتشكيل لجنة برئاسة مدير المدرسة.

-قيام كل من أعضاء اللجنة بتوزيع الوجبات على عدد من الفصول.

- يعد كل عضو تقريرا عن التوزيع والغياب اليومي.

- قیام مسئول التطوير التكنولوجي داخل المدرسة، أو من ينوب عنه بإدخال البيانات في التطبيق الخاص الذي تم إعداده لمتابعة توزيع الوجبات المدرسية.

- ستتولى وزارة التربية والتعليم إعداد اسم مستخدم، وكلمة سر لكل مدرسة وسيتم التطبيق التجريبي لمدة أسبوعين من تاريخه بمحافظة السويس، تمهيدًا للتعميم على كافة المحافظات.

- تتولى الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، المتابعة وتقويم الأداء بالوزارة متابعة جميع الإجراءات التي تمت بشأن منظومة التغذية المدرسية منذ البداية.