شكرا لقرائتكم خبر عن هندسة القاهرة تفوز بمسابقة مهندسى الكهرباء والإلكترونيات العالمية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز طلاب فرع جامعة القاهرة لمؤسسة مهندسى الكهرباء والإلكترونيات العالمية "IEEE" بجائزة الفرع الطلابى النموذجى الإقليمى لعام 2022 للمنطقة الثامنة للمؤسسة التى تضم أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، للمرة الثالثة على التوالى (والعاشرة منذ تأسيس الفرع عام 2008)، كما حصل الطلاب على المركز الأول فى مسابقة اليوم العالمى للمؤسسة لأفضل صورة اجتماعية للمرة الثانية على التوالي.

كما فاز الدكتور أحمد خطاب الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف على فرع الجامعة لمؤسسة مهندسى الكهرباء والإلكترونيات العالمية، بجائزة أفضل مشرف على فرع طلابى لعام 2022، كما حصل الفرع على 8 جوائز، من بينها جائزة الفرع المثالى 4 مرات، والتى توفر منصة لتقدير الأفكار المُبدعة للشباب المهنيين، وتشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الفائزين فى المسابقة، مشيرًا إلى تميز طلاب وأساتذة الجامعة وكفاءتهم ونبوغهم فى مختلف المجالات، وقدرتهم على المشاركة الفعالة وتحقيق الإنجازات والفوز بمراكز متقدمة فى مختلف المسابقات على المستويين المحلى والدولي، بما يعكس المهارات التعليمية والبحثية والتقنية لطلابها وعلمائها.

وأوضح الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، أن الطلاب شاركوا فى فعاليات مؤسسة مهندسى الكهرباء والإلكترونيات العالمية من خلال عدة فعاليات، منها ورش عمل تقنية، وأنشطة تعليمية، وفرص تواصل مهنية، بما يُتيح بناء وتعزيز المهارات اللازمة لسوق العمل.

جدير بالذكر أن مؤسسة مهندسى الكهرباء والإلكترونيات العالمية "IEEE" تُعد أكبر منظمة مهنية تقنية فى العالم لمجتمع الهندسة والتكنولوجيا، تهدف إلى تطوير الابتكار والتميز التكنولوجى لصالح البشرية، وقيادة المجتمع العالمى نحو الابتكار التكنولوجى من أجل غد أفضل، وذلك من خلال إصدار المجلات العلمية عالية الاستشهاد، وتنظيم المؤتمرات العلمية، وتعريف معايير التكنولوجيا القياسية، وغيرها من الأنشطة المهنية والتعليمية فى مجالات الاهتمام ذات الصلة.