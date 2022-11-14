شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تحذر الركاب من سلوكيات خاطئة تعرضهم للغرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة السكة الحديد الركاب من السلوكيات الخاطئة ومنها عدم استخدام الأنفاق وسلالم المشاه فى العبور للأرصفة داخل المحطات، وكذلك العبث بالقطار والكتابة على الكراسة والعروبة، والتدخين داخل القطار وهو ما يعرض الراكب لغرامة.

كما حذرت هيئة السكة الحديد من ركوب القطارات أثناء المسير، حفاظا على سلامة الركاب، كما طالبت المواطنين الالتزام بتعليمات الهيئة عند عبور مزلقانات السكة الحديد و الالتزام بالعبور بعد فتح المزلقان ومرور القطار وعدم اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى ازهاق الارواح وتعطيل مسير القطارات.

يأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.