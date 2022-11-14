فرص عمل في محافظة الجيزة.. ننشر التفاصيل والمرتب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع لمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل في شركة حراس مصر للأمن والحراسة.
وتتضمنت الوظائف:
- أمن إداري بأكتوبر 12 ساعة براتب 3200 جنيه، ويوجد سكن ومواصلات من الهرم.
- أمن إداري بمستشفى بأول فيصل 12 ساعة.
- أمن بحدائق الأهرام 8 ساعات براتب 2700 جنيه.
- مشرفين أمن بأكتوبر والتجمع 12 ساعة براتب من 4500- 5000 جنيه، بالإضافة إلى وجود وسيلة مواصلات
- أمن بالتجمع الخامس 12 ساعة براتب 3400 جنيه، ومتوفر مواصلات من دائري المنيب والهرام (المؤهل بداية من
- إعدادي- السن من 20- 47).