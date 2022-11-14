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فرص عمل في محافظة الجيزة.. ننشر التفاصيل والمرتب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب التابع لمحافظة الجيزة، توافر فرص عمل في شركة حراس مصر للأمن والحراسة.

وتتضمنت الوظائف:

- أمن إداري بأكتوبر 12 ساعة براتب 3200 جنيه، ويوجد سكن ومواصلات من الهرم.

- أمن إداري بمستشفى بأول فيصل 12 ساعة.

- أمن بحدائق الأهرام 8 ساعات براتب 2700 جنيه.

- مشرفين أمن بأكتوبر والتجمع 12 ساعة براتب من 4500- 5000 جنيه، بالإضافة إلى وجود وسيلة مواصلات

  • أمن بالتجمع الخامس 12 ساعة براتب 3400 جنيه، ومتوفر مواصلات من دائري المنيب والهرام (المؤهل بداية من
  • إعدادي- السن من 20- 47).
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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