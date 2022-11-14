انفجار أسطوانتي غاز داخل برج سكني بفيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سمع دوي انفجار هز منطقة المريوطية فيصل، الاثنين.

تلقى مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع انفجار تلاه حريق بشارع كعبيش.

مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة أخطر اللواء جابر بهاء مدير الإدارة الذي دفع بسيارات الإطفاء مدعومة بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع القسم.

تبين بالفحص انفجار أسطوانتي غاز داخل شقة بالدور الأرض ببرج سكني مكون من ١١ طابقا بشارع القدس المتفرع من كعبيش.

وانتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث القطاع، للوقوف على ملابساته.