شكرا لقرائتكم خبر عن %95 من القراء يؤيدون شن حملات لضبط منتحلى صفة موظف خدمة العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد شن حملات لضبط منتحلى صفة موظف خدمة العملاء للاستيلاء على أموال المواطنين بالبنوك؟، أيد غالبية القراء مطالب شن حملات لضبط منتحلى صفة موظف خدمة العملاء للاستيلاء على أموال المواطنين بالبنوك.

وأيد 95% من القراء مطالب شن حملات لضبط منتحلى صفة موظف خدمة العملاء للاستيلاء على أموال المواطنين بالبنوك، بينما عارض 5% من القراء مطالب هل شن حملات لضبط منتحلى صفة موظف خدمة العملاء للاستيلاء على أموال المواطنين بالبنوك.