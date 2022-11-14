شكرا لقرائتكم خبر عن امتحانات الثانوية العامة 2023.. الاختبارات تعقد وفق نظام البابل شيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستعقد وفق نظام البابل شيت، مشددة على أنه لا تغيير أو تعديل فى البابل شيت، كما أن الأسئلة ستكون اختيار من متعدد ومقالية حسب طبيعة كل مادة.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للمعلمين تسجيل بياناتهم للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان امتحانات الثانوية العامة، بداية من الأحد 13 نوفمبر الحالى ، وسحب استمارات الترشيح لكل منهم للاشتراك في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

وشددت الوزارة على أن تحديث وتسجيل البيانات سيتم عن طريق مديريات التربية والتعليم آسوه بالعام الماضي من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك بعد توفير اسم المستخدم وكلمة المرور لكل مديرية على الموقع الالكتروني للوزارة لمتابعة التسجيل من خلال معرفة العدد المستهدف لكل ادارة تعليمية تابعة للمديرية واعداد المسجلين منها ، وحث كل من تنطبق عليه شروط الترشح على تحديث وتسجيل بياناتهم

وقالت وزارة التربية والتعليم إن التسجيل لا يقتصر فقط على العاملين بالمدارس والادارات التعليمية التابعة للمديرية ، بل تنطبق أيضا على العاملين بالمديرية ما دامت تنطبق عليهم الشروط، موضحة أنه من ينطبق عليه الشروط ولم يتقدم لتحديث البيانات الخاصة به وطبع استمارة الترشيح وتقديمها في الموعد المحدد.