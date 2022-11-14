شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء إضاءة لمبة التلاعب بالعداد مسبوق الدفع.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك عدة أسباب وراء إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع، ويرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريدون معرفته عن الأسباب الرئيسية التي تتسبب فى إضاءة لمبة التلاعب بالعداد، وهى كالآتى:

1-وجود تداخل في وصلات الكهرباء.

2- حدوث حركات اهتزاز.

3-فك غطاء العداد.

4-في حاله ظهور لمبه التلاعب يجب الاتصال على رقم 121 أو إبلاغ فرع الشركة التابع له.

و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالاتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم

23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).