شكرا لقرائتكم خبر عن آليات وزارة الكهرباء لخفض نسبة الفقد بالشبكة بسبب السرقات خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، و شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، بتنفيذ مجموعة من الأليات لكشف أى تلاعب أو سرقات للتيار الكهربائي خلال أشهر الشتاء، ويرصد ”الخليج 365” إجراءات وزارة الكهرباء لضبط المخالفين، وهي كالآتى:

1- تكثيف حملات ضبط سارقى التيار بواسطة العاملين بشركات توزيع الكهرباء، ممن لهم حق الضبطية القضائية وعددهم 600 موظف.

2- تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بشن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي لعمل زينة رمضان.

3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.

4- يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.

5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".

6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".