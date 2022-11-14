شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مراحل مهمة في تاريخ أسقفية الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت "أسقفية الشباب" فى الكنيسة الأرثوذكسية، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه فى الخدمة الأنبا موسى أسقف عام الشباب، وأسسها قداسة البابا شنودة الثالث عام 1980.

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية، أن الشباب هم البنية الأساسية للمجتمع، وهم الطاقة الحيوية الكامنة فى الكنيسة والوطن، من هنا كان لابد من تقديم الرعاية المناسبة لهم، فهم نصف الحاضر وكل المستقبل، إذ يتسلمون الإيمان من جيل ويسلمونه للجيل الذى يليهم.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المراحل في تاريخ أسقفية الشباب:

وفى عام 1980 رأى قداسة البابا شنودة الثالث ضرورة تخصيص أسقفية للشباب حيث يؤمن أن الكنيسة بلا شباب هى كنيسة بلا مستقبل فاختار الأنبا موسى أسقفا عاماً للشباب في 25/5/1980 ليتفرغ لخدمة الشباب فى الكرازة المرقسية فى مصر والمهجر . حيث شارك نيافته قداسة البابا فى رحلة (100) الى المهجر ضمن الوفد المشارك من الآباء الأساقفة . وهنا تأسست خدمة الشباب بالمهجر من خلال عمل مؤتمرات للشباب والخدام، وظل يشارك سنويا ًتقريباً في مؤتمرات المهجر فى امريكا واستراليا ثم فى اوربا. هذا بالضافة للمؤتمرات واللقاءات المستمرة فى مصر للخدام والشباب . فاتسعت الخدمة بكل فروعها ولجانها التى أسسها نيافته بتشجيع قداسة البابا.

ومع اتساع الخدمة فى أسقفية الشاب كانت الحاجة ملحة لمن يساعد نيافة الأنبا موسى فى هذا العمل المتزايد يوماً بعد يوم، فاتجه فكر نيافته الى ابونا يسطس البراموسى ، فطلبه من قداسة البابا شنودة الثالث لمعاونته فى عمل الآسقفية ، فخدم مع نيافته فى حقل الشباب لمدة سنتين ثم رشحه ليصير أسقفا ًعاما سنة ١٩٩٧م، وقد رسم باسم نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة ويخدم بأسقفية الشباب

وبدأ الخدمة مع نيافة الأنبا موسى القمص مرقس البراموسى، ومع زيادة الإحتياج لمساعدين رسم قداسة البابا شنودة الثالث ثلاثة من الشمامسة المكرسين كآباء كهنة متبتلين للخدمة وسط الشباب نظراً للتنوع واتساع الخدمة زاد عددهم فيما بعد :وتمت سيامة المجموعة الثانية من الآباء الكهنة بيد نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريرك (في ذلك الوقت) مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية

ومع بداية خدمة الأسقفية أقام نيافة الأنبا موسى بيت الشماسة فيبى للمكرسات سنة1981 م، للمساعدة فى خدمات الأسقفية، وحظين بمباركة قداسة البابا شنودة الثالث لهن فى اول مجموعة منهن بيده المباركة فى ١٩٩٨/٦/٨ ، حسب طقس ولائحة التكريس التى وضعها المجمع المقدس ، لخدمة قطاع المرأة فى الإجتماعات الروحية والتربية الكنسية، وبعض الخدمات المعاونة فى الأسقفية. وقد رسم الأنبا موسى ونيافة الآنبا رافائيل عدة دفعات اخرى من المكرسات.