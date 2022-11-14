ياسمين عز عن عودة شيرين لحسام حبيب: "الست من غير راجل زي النخلة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

قالت الإعلامية ياسمين عز، معلقةً على خبر عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب، وكتب كتابهما، مؤخرًا، أنا واحد وأنتم صفر، أنا كسبت عشان مع العقل والأصول، الدرس اتنفذ عملي.

وأضافت عز، خلال برنامجها على "mbc مصر": أنا قُلت أنا مش هاقول حاجة ولا هاقول رسالة لشيرين، الناس قالت وكفِّت ووفِّت؛ بس أنا باسيب الأيام تثبت.

وتابعت الإعلامية: "الرجل يعني الحياة والباقي مكملات.. كان نفسي أعمل تسريحة أم العروسة بس قُلت ألبس أبيض علشان أحتفل بالخبر ده.. الست بتكون عاملة زي النخلة من غير راجل".

واختتمت عز: "مبروك لشيرين، وباقول لكل واحدة: خلِّي بالك من راجلك، وإذا يستحق إديله عينيكِ.. كلام مين اللي صح: أنا واحد وأنتم صفر، كلام العقل والأصول، وأنا كسبت عشان أنا مع العقل والأصول".

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