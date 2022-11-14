حدث ليلاً| طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

من لهم حق الحجز.. الإسكان تطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المتوسط بـ3 مشروعات

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح مرحلة تكميلية من شقق الإسكان المتوسط (سكن مصر – دار مصر – جنة).

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مفيش برنامج محترم استضافهم.. رامي رضوان: الجمهور سبب انتشار قصص أنتش وأجري والكشري وحسام وشيرين

استنكر الإعلامي رامي رضوان، ترويج مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الموضوعات التي بلا قيمة، وبدت كأنها مهمة.

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الأزهر يُدين التفجير الإرهابي في إسطنبول ويعزي "الشعب التركي"

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات؛ التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الأحد، في مدينة إسطنبول التركية، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين.

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اكتفاء من الأرز والقمح 5 أشهر.. مدبولي يتابع موقف احتياطيات السلع الأساسية في الأسواق

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق، والاطمئنان على توافرها للمواطنين.

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غرفة الحبوب: الأرز متوفر بأسعار تتراوح ما بين 14.5 إلى 16.5 جنيه

قال النائب مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب في اتحاد الصناعات، إن الأرز متوفر في فروع المجمعات الاستهلاكية، و192 سلسلة تجارية كبيرة، بأسعار تتراوح ما بين 14.5 إلى 16.5 جنيه.

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مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

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طالبان تحظر على النساء قاعات الرياضة والحمامات العامة

أعلن المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان الأفغانية الأحد، عن حظر صالات الرياضة والحمامات العامة على النساء، بعد أن تم منعهن من دخول المتنزهات والحدائق العامة في كابول، وكذا إغلاق المدارس الثانوية للبنات وفرض الحجاب الكامل واستبعاد النساء من معظم الوظائف العامة ومنعهن من السفر بمفردهن خارج مدنهن.

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القوات الأوكرانية: إزالة 179 مستوطنة في جنوب أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي

قالت القوات الجنوبية بالجيش الأوكراني إنه تم إزالة 179 مستوطنة سكنية على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو بمساحة إجمالية تزيد عن 4500 كيلومتر مربع خلال الأسبوع الماضي.

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أوكرانيا تعلن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في زابوريجيا

قال عمدة مدينة زابوريجيا الأوكرانية بالوكالة أناتولي كورتيف، على تليجرام الأحد، إنه تم سماع صوت انفجارات في أحياء المدينة، وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

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