عبر منصة نسك.. مبادرة سعودية بأسعار جديدة للراغبين في العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت حسين محمد حجازي، رئيس مجموعة حجازي لخدمات المعتمرين، وإحدى الشركات المعتمدة عبر منصة نسك للحج والعمرة، عن إطلاق مبادرة جديدة للراغبين في العمرة لعام 1444 هجرية.

واستعرض حجازي في تصريح لمصراوي، تفاصيل المبادرة على النحو التالي:

أولا: أسعار المبادرة

- تأشيرة + سكن 5 ليال فندق مكة نسمات الخير (محبس الجن).

- تأشيرة + سكن رباعي 1066 ريال.

- تأشيرة + سكن ثلاثي 1091 ريال.

- تأشيرة + سكن ثنائي 1141 ريال.

- تأشير + سكن مفرد 1291 ريال.

ثانيا: إضافة برنامج المدينة

- فندق في المركزية 4 ليال رباعي 420 ريال

- فندق في المركزية 4 ليال ثلاثي 480 ريال.

- فندق في المركزية 4 ليال ثنائي 590 ريال

- فندق في المركزية 4 ليال فرد واحد 930 ريال.

ثالثا: برنامج العمرة الميسرة 15 ليلة

- فنادق مجموعة ديار في المدينة 5 ليال.

- فندق نسمات الخير مكة 10 ليال.

- السعر ثنائي 1650 ريال.

- السعر ثلاثي 1380 ريال.

- السعر رباعي 1250 ريال.

رابعا: برنامج العمرة المميزة 3 نجوم

- 5 ليال بفندق أرائك غزة مكة.

- 5 ليال بفندق المدينة الذهبي.

- السعر رباعي 1450 ريال.

- السعر ثلاثي 1620 ريال.

- السعر ثنائي 1990 ريال.

ملحوظة: الأسعار المعلنة أعلاه تشمل التأشيرة فقط ولا تشمل تذاكر الطيران.

وكانت مؤسسة حسين حجازي لخدمات المعتمرين، إحدى الشركات المعتمدة عبر منصة نسك للحج والعمرة، قدمت عبر المنصة عروضا خاصة، وبرامج اقتصادية متنوعة، للمصريين الراغبين في حجز العمرة بأسعار مخفضة بقيمة 4400 جنيه.

وتضمن العرض (التأشيرة - التأمين الشامل - السكن بغرفة رباعية في فنادق 4 نجوم لمدة 5 ليال بمكة المكرمة فقط- المواصلات من الفندق وإلى الحرم - المواصلات من وإلى المطار، وذلك بسعر 4400 جنيه مصري، غير شامل الضريبة، التي تمثل حوالي 15%.