شكرا لقرائتكم خبر عن الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 110 كم والانتهاء من تطوير المرحلة الأولى.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوسع مصر فى إنشاء الطرق الدائرية، بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلي خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الإنبعاثات داخلها وفى الفترة الأخيرة تم انشاء وتجديد عدد من الطرق الدائرية نستعرضها فى النقاط التالية.

- الطريق الدائري حول القاهرة الكبري بطول 110 كم وقد تم الإنتهاء من تطوير المرحلة الأولي، من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي حتي المريوطية بطول 76 كم.

- الطريق الدائري الإقليمي بطول 400 كم.

- الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كم.

- الطريق الدائري حول مدينة الأقصر (الحزام الأخضر) بطول 10 كم.

- الطريق الدائري حول مدينة المنصورة بطول 4,5 كم.