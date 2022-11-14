شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تصحيح امتحانات الشهر لصفوف النقل والاستعداد لاختبار شهر نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المدارس تصحيح امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل، حيث أكدت المديريات التعليمية أن تصحيح الامتحانات يتم من خلال التوجيه الفنى فى الإدارات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس فى المدارس، موضحة أن نتيجة الطالب فى امتحانات الشهر سيتم إضافتها على مجموعه الكلى.

فيما أكدت المديريات التعليمية، بدء استعداد الإدارات التعليمية والمدارس لامتحان شهر نوفمبر الجارى، حيث يتم وضع الأسئلة وفق ضوابط امتحان شهر أكتوبر الماضى من حيث المواصفات وعدد الجزئيات فى كل امتحان حسب طبيعة المادة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستكون فى منهج الترم بأكمله، مضيفة أن الأجزاء التى امى فيها الطالب امتحانات الشهور مطالبا بها فى امتحانات الترم الأول المقرر انطلاقها يناير المقبل

وكانت المديريات التعليمية، وجهت تعليمات بشأن تحرير استمارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، موضحة أنه يجب مراجعة وتدقيق بيانات طلاب الشهادة الإعدادية علي بوابة المدرسة لدي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اسم الطالب من واقع شهادة الميلاد- الرقم القومي- النوع- الديانة- رقم الهاتف- حالة القيد، على أن يحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم،و يقوم الطالب برفع صورة شخصية واضحة كامل الوجه، يكتب اسم الطالب كاملاً ومطابقاً لشهادة الميلاد في جميع مواضيع الاستمارة وبدون تعديل خط اليد.