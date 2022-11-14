شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": الوضع الوبائى لكورونا مستقر.. وتكشف فوائد الحصول على اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح فيروس كورونا يعمل على تحصين الشخص، ويقلل من فرص إصابته بالعدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: يقلل لقاح كورونا من خطورة الأعراض في حالة الإصابة بالعدوى، كما يعمل على حماية المحيطين خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنه .

وكان الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أكد أن الوضع الوبائى مستقر ولم يعد هناك حالات شديدة أو متوسطة وجميع الحالات بسيطة تتعافى تلقائيا بعد تناول البرتوكول العلاجى.

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل صفر وفيات بكورونا وكذلك صفر اصابات حالات شديدة ومتوسطة وتابع: هذا لا يعنى ألا نكون حذرين من العدوى مشيرا إلي ضرورة الحرص علي تناول اللقاح.

وتابع : العالم يتحدث عن متحورين جديدين هما BQ1 وBQ1.1 وهما متحورين بسيطين ولا يمثلا أى خطورة ولكنهما الاسرع في الانتشار من غيرهما واصابتهم في الجهاز التنفسى العلوى مضيفا أن البرتوكول العلاجى لن يتم فية أى تغيرات تذكر مضيفا أن البرتوكول يسهم في تعافى الحالات بنسبة 98% ومن أفضل البرتوكولات العلاجية العالمية.