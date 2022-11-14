شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح "الكهرباء" للتعامل مع المهمات أثناء سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، بعض النصائح للمواطنين، للتعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار للحفاظ على سلامتهم، من خلال بعض الخطوات التى يجب اتباعها لتجنب الحوادث الكهربائية التى قد تنتج بسبب سوء الأحوال الجوية، وهى كالآتى :

1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

2-إذا لاحظت وجود اسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الاسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة .

5-الابتعاد عن ملامسة الاجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

6-يجب توعية الاطفال الصغار بعدم ملامسة أى من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.