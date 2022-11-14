شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز تصريحات وزير الزراعة خلال COP27 في شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، إنفوجراف رصد خلاله أبرز تصريحات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال جلسة الزراعة بمؤتمر COP27 بشرم الشيخ.

وجاءت ابرز التصريحات كالتالي:

تغير المناخ هو القضية الأهم في الوقت الحالي وتشغل بال جميع الدول والمؤسسات الدولية.

الآثار العالمية لتغير المناخ واسعة النطاق ولم يسبق لها مثيل من حيث الحجم والخسائر.

الدول النامية تعد الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية رغم ضآلة مساهمتها في انبعاثات الغازات الكربونية العالمية.

الدولة المصرية هي واحدة من أقل المساهمين في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

يجب على الدول والمؤسسات الدولية التأكيد على خفض الانبعاثات من الغازات الكربونية مع دعم الدول النامية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية

تغير المناخ يمثل تهديداً وجودياً للكثير من الدول والمجتمعات على نحو لم يعد ممكناً.

النظم الزراعية والغذائية في العالم معرضة بشكل متزايد لتغير المناخ.

تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم مخاطر الجوع وسوء التغذية بين اكثر الفئات ضعفاً.

نظم الأغذية الزراعية في جميع انحاء العالم قادرة على توفير فرصة فريدة لمعالجة أثر تغير المناخ من خلال بناء هذه الأنظمة لضمان تكيفها مع تغير المناخ.