شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 288 وحدة سكنية كاملة التشطيب فى أحياء الريسة والضاحية بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد محافظة شمال سيناء، إنشاء 288 وحدة سكنية جديدة فى مناطق حى الريسة وحى ضاحية السلام بنطاق مدينة العريش.

وقال المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء التابعة لجهاز تعمير سيناء، إنه يجرى إنشاء 6 عمارات سكنية بحى ضاحية السلام وعدد 6 عمارات سكنية بحى الريسة بنطاق مدينة العريش تضم 288 وحدة سكنية وتتكلف 84 مليون جنيها .

وأضاف، أنه تم بناء وتشطيب 40 منزل بدوي جديد بمناطق وسط سيناء، وتسليمها للمستحقين لها، وهى 25 منزل فى مدينة الحسنة، و15 منزل فى قرية القسيمة ضمن مشروع خطة الجهاز المركزي للتعمير (جهاز تعمير سيناء)، بتكلفة 22.600 مليون جنيه والمنازل كاملة التشطيب والمرافق ( كهرباء - مياه - صرف صحي - طرق وموقع عام )، وتم تسليم العقود والمفاتيح للمنتفعين .

وأشار رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إلى أن منطقة تعمير سيناء ضمن انجازاتها فى مجال الإسكان بمحافظة شمال سيناء إنشاء عدد ( 472 ) وحدة إسكان إجتماعى شاملة المرافق، ورفع كفاءة ( 1245 ) وحدة إسكان تعاونى بحى المساعيد، وإنشاء ( 852 ) وحدة إسكان تعاونى شاملة المرافق، وإنشاء ( 70 ) وحدة إسكان بدوى شاملة المرافق.