شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة..التعليم تعلن عن حاجتها لمعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

رئيس جهاز حماية المستهلك: تفقدنا 33 ألف منشأة وحررنا 9700 محضر مخالفة

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل برواتب تصل إلى 5000 جنيه.. اعرف التفاصيل

أبو مازن: مصر معنية بالملف الفلسطينى وجهات هامة بالعالم لا تريد المصالحة

مد ساعات العمل بالقطار الكهربائى الخفيف من 7:30 وحتى 12:00 صباحا من الغد

بصور الرئيس السيسي.. وقفة للجالية المصرية فى روما لدعم الدولة المصرية ورفض التدخل الأجنبى..فيديو

مصر تدين التفجير الإرهابى فى إسطنبول وتعزى تركيا فى الضحايا

إعلام تركى: حقيبة مفخخة تركتها امرأة سبب انفجار ميدان تقسيم

التعليم تعلن عن حاجتها لمعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل

وقفة مصريى الخارج بالأمم المتحدة بجنيف لدعم الدولة واحتفالا بقمة المناخ..فيديو وصور

غدا طقس معتدل وأمطار خفيفة تمتد لشرق القاهرة والصغرى بالعاصمة 17 درجة

وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان معرضا لمنتجات القائمة الخضراء.. صور

فوز مصر ببطولة الاتحاد الرياضى للاسكواش بالجامعات على حساب فرنسا

شروط التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

‫وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأمريكي التعاون في الصادرات ورفع كفاءة المزارعين

وزيرة الهجرة تلتقى نظيريها اليونانى والقبرصى غدا استعدادا لمبادرة إحياء الجذور