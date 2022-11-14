الأرصاد: أمطار الإسكندرية الغزيرة كانت متوقعة وتحسن الأحوال الجوية الخميس

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود القاياتى، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار الغزيرة التى شهدتها الإسكندرية كانت متوقعة فى هذا الفترة من العام، قائلا: "مش كل محافظة الإسكندرية تعرضت للأمطار فقط المناطق الغربية وبعض الأحياء وتحديد حى العجمي".

وأضاف الدكتور محمود القاياتى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامى عمرو خليل، على قناة سى بى سى، أنه كان هناك تنسيق كبير بينهم وبين الجهات المعنية، موضحا أن ما يحدث فى الإسكندرية أمطار تبدأ من فصل الخريف وتتكاثر المنخفضات فى فصل الشتاء ولكن تظهر المنخفضات الجوية من الخريف مع وجود فارق فى درجات الحرارة وتكاثر السحب.

وتابع: "بعض أحياء الاسكندرية تعرضت لأمطار غزيرة خاصة منطقة العجمى، وتأثرنا ممتد بالمنخفض الجوى وكمية الامطار ممكن تكون غدا أقل من اليوم قليلا ويوم الثلاثاء متوقع يتعمق هذا المنخفض الجوى وعلى نهاية الاسبوع سنشهد تحسن ملحوظ فى الاحوال الجوية".