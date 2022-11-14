وزيرة الثقافة تُعلن انطلاق فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أُعلنت الدكتورة، نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير، حسين فهمي، وذلك على المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية، في حضور حشد ضخم من نجوم وصناع السينما ،وضيوف المهرجان من المُتخصصين في فنون السينما، من مختلف أنحاء العالم.

وفي كلمته، عبر الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، عن سعادته برئاسة المهرجان مرة أخرى، مؤكدًا أن للسينما المصرية، تاريخ كبير، ومن حقها أن يكون لها مهرجان يليق بها، وأعلن قيام المهرجان، بترميم فيلمي "نائب في الأرياف"، وفيلم " وأغنية على الممر"، وجعلهما مُتاحين رقميًا، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة، على كل الدعم الذي قدمته، لخروج المهرجان بصورة متميزة، كما وجه الشكر، لكافة الرعاة، والداعمين للمهرجان.

شمل حفل الافتتاح، الذي قدمته الإعلامية جاسمين طه زكي، والذي استهل بالسلام الوطني، أعقبه فقرة استعراضية على أغاني بعض الأفلام التي قدمها الفنان الراحل سمير صبري، إضافة إلى تكريم المخرجة القديرة، كاملة أبو ذكري، بجائزة "فاتن حمامة للتميز"، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال بارزة في السينما والتليفزيون، وتكريم الفنانة القديرة لبلبة، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، كما كرم المهرجان، المخرج المجري الكبير، " بيلا تار"، الذي يُعد أحد أبرز صُناع السينما في العالم، كما تضمن الافتتاح، تقديم لجان التحكيم الخاصة بمسابقات المهرجان، والتقاط الصور التذكارية، أعقب ذلك تقديم فيلم الافتتاح "The Fabelmans"، من إخراج ستيفن سبيلبرج.

يُشار إلى أن الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تُقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، وتضم القائمة الكاملة للأفلام المشاركة فيها 97 فيلمًا، بواقع 79 فيلمًا طويلًا، 18 فيلمًا قصيرًا، 10 أفلامًا كلاسيكية، إلى جانب عدد العروض العالمية والدولية الأولى، وتشمل 30 عرضًا، وعدد العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 57 عرضًا، ويُشارك بهذه الدورة من المهرجان 52 دولة.