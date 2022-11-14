شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك:أسعار السيارات ستنخفض قريبا وحجم السوق قد يصل لنصف مليون عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، حل مشكلة أسعار السيارات قريبا، مشيدا بقرار مجلس الوزراء ومشروع قانون استيراد السيارات للمغتربين، قائلا: "هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على السوق ونصيحة للمواطنين الراغبين في شراء سيارات اهدوا ومتقارنوش بالأسعار دلوقتي".

وأضاف أيمن حسام الدين في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، أن من يريد شراء سيارة عليه أن يقارن بالسعر الأصلي وسنعود للأسعار الأصلية للسيارات، مؤكدا: أنه في الأيام القادمة سيزيد حجم المعروض من السيارات، "كما أن مشروع قانون استيراد السيارات للمغتربين ممكن يدخل نصف مليون عربية وكله هيشتري سيارات".