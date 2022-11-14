شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 14/11/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:49 ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:20

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:55 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 2:42

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:24 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:46

موعد صلاة الظهر 11:36 م

موعد صلاة العصر 2:34 م

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء 6:16 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:36

وقت صلاة الظهر 11:28

موعد صلاة العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:53 م

وقت صلاة العشاء 6:10 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:39 ص

موعد صلاة الظهر 11:34 ص

موعد صلاة العصر 41: 2

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:19