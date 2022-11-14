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ننشر مواقيت الصلاة الاثنين 14/11/2022 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الاثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:49  ص

موعد صلاة الظهر 11:40 ص

موعد صلاة العصر 39: 2

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء  6:20

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:55 ص

موعد صلاة الظهر 11:44

موعد صلاة العصر 2:42

موعد صلاة المغرب 5:03 م

موعد صلاة العشاء 6:24 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:46

موعد صلاة الظهر 11:36 م

موعد  صلاة العصر 2:34 م 

موعد صلاة المغرب 4:56 م

موعد صلاة العشاء 6:16  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:36

وقت صلاة الظهر 11:28 

موعد صلاة  العصر 2:31 م

وقت صلاة المغرب 4:53 م

وقت صلاة العشاء 6:10 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:39  ص

موعد صلاة الظهر 11:34 ص

موعد صلاة العصر 41: 2

موعد صلاة المغرب 5:04 م

موعد صلاة العشاء 6:19

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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