شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالى للهندسة بكفر الشيخ يكرم الزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ الكاتب الدكتور محمد ثروت ضمن الأنشطة الثقافية لوزارة التعليم العالى" معاهد فيها ثقافة"، حيث قام الدكتور مصطفى كامل عميد المعهد بتسليم د.محمد ثروت درع وشهادة التكريم فى حضور أسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافى بوزارة التعليم العالى.

وكان الدكتور محمد ثروت قدم محاضرة لطلاب المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ عن التغيرات المناخية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى، على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ العالمية كوب27 المنعقدة بشرم الشيخ. مؤكدا إشادة الدول الكبرى بتنظيم وإدارة القمة والتي شارك بها أكثر من 45 ألف مشارك.وتحقيق أهدافها وإدراك العالم لأهمية التعاون بين البشرية والطبيعة فى حماية البيئة، وتأثير التغيرات المناخية على الغذاء، والذي أدى لمحدودية الغذاء ومشكلات كبيرة في التغذية وخاصة الدول النامية، منوها بأن قضايا المناخ مرتبطة بوجود الإنسانية.

و ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور- وزير التعليم العالي، والبحث العلمى، والإشراف العام السيد عطا- وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع التعليم ، و خيرى حسين - وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم الفنى والطلاب، وأحمد أبو المحاسن- مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة، وحنان عبد الر.حمن كبيرة الإخصائيين والمشرف العام على النشاط الثقافى بالوزارة، وأسامة صلاح مدير إدارة النشاط الثقافى.



تكريم دكتور محمد ثروت



دكتور محمد ثروت محاضرا طلاب الهندسة