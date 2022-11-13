72 ساعة ممطرة.. الأرصاد تُحذر من طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار الطقس بداية من غد الاثنين 14 نوفمبر حتى الأربعاء 16 نوفمبر 2022، حيث كشفت خريطة الطقس تعرض البلاد لسقوط العواصف والأمطار الرعدية في مناطق مختلفة.

وبشأن حالة الطقس في الإسكندرية من المتوقع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة حتى الأربعاء المقبل، كما كشفت الأقمار الصناعية نشاط الرياح الجنوبية الشرقية النشطة والباردة، تتحول إلى جنوبية غربية اعتبارا من المناطق الغربية وتمتد تدريجيا إلى الداخل والمناطق الشرقية خلال ساعات بعد الظهر وخلال ساعات الليل من الأربعاء.

حذرت الأرصاد الجوية في بيان لها من استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه الوجه البحري: (مطروح -الإسكندرية- سيدي عبدالرحمن- البحيرة).

وتتوافر فرص سقوط الأمطار على هذه المناطق والمحافظات خلال الساعات المقبلة، ومن المتوقع أن تمتد خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري مع تقدم الوقت.

ونصح خبراء الأرصاد الجوية المواطنين في المدن الساحلية عدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية والمنازل الآيلة للسقوط، وعدم القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى وترك مسافات آمنة بين السيارات منعا لوقوع حوادث المرور، وعدم ملامسة الأعمدة .

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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