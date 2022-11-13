التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة الخامسة من قوافل "ستر وعافية" في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الأحد المرحلة الخامسة من قوافل "ستر وعافية" لأهالي قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية بمشاركة أكثر من 15 عضوا من أعضاء التحالف الوطني، لتقديم خدمات لأكثر من 10 آلاف مواطن بالمحافظة.

يأتي تنفيذ قوافل "ستر وعافية" تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للازمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية لذوي الهمم، وتوفير سيارة لصيانة الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة، بالإضافة إلى حملات توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي والصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة وبرنامج وعي للأطفال.

وتتضمن القافلة أيضا حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم و بطاطين ضمن حملة دفا الشتاء من مؤسسات التحالف، بجانب إقامة كرنفال للأطفال ومسرح للعرائس وإقامة معرض ملابس بالمجان وغيرها من الأنشطة.

بجانب ذلك تهتم القافلة بشق التمكين الاقتصادي المتمثل في تمويل بعض المشروعات والمساعدة في إقامة مشروعات أخرى، وكذلك توجيه رسائل للحفاظ على البيئة دعما لمؤتمر المناخ Cop 27 بشرم الشيخ.

شارك في القافلة 15 كيانا من كيانات التحالف وهم (جمعية رعاية مرضي الكبد - جمعية مصطفي محمود - صناع الخير - راعي مصر - صناع الحياة – الأورمان - الهيئة القبطية الإنجيلية - مؤسسة بهية - الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة – مؤسسة أبو العينين - بنك الطعام المصري – مؤسسة العربي - مصر الخير) بمشاركة أكثر من 2000 متطوع.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أطلق أول قافلة شاملة للتحالف بمحافظة سوهاج، والتي جاءت تحت شعار "ستر وعافية 1" في قرية أولاد عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، فيما انطلقت قافلة " ستر وعافية 2 " بمركز كفر شبين بمحافظة القليوبية، بينما استهدفت قافلة "ستر وعافية 3" أهالينا بقرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة . وحلت قافلة "ستر وعافية 4" بقرية القاشة التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وتصل اليوم المرحلة الخامسة بمحافظة الغربية.