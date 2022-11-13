مفيش برنامج محترم استضافهم.. رامي رضوان: الجمهور سبب انتشار قصص أنتش وأجري والكشري وحسام وشيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استنكر الإعلامي رامي رضوان، ترويج مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الموضوعات التي بلا قيمة، وبدت كأنها مهمة.

وكتب تغيردة له على "تويتر" نصَّت على: عملوا ليها سعر وثمن مثل أنتش وأجري وحسام وشيرين وبتاع الكشري، خسارة كبيرة للمجتمع أن الحاجات دي تهم ناس كتير، أكتر من اهتمامهم بالمبتكرين والمخترعين والعلماء ورواد الأعمال الناجحين أو قضايا مهم أننا نناقشها معًا.

وأضاف: قصتي أنتش وأجري والكشري، كانوا من صناعة السوشيال ميديا مش الإعلام، وإذا شفتوا أصحاب تلك القصص في بعض الدكاكين الإعلامية التي لا تمت للإعلام بصلة، فدي مشكلة حضراتكم أيضًا أنكم تشاهدون تلك الأشياء وتشاركون في استمرارها.. مفيش برنامج محترم استضافهم، مش تقليلًا منهم لا سمح الله، لكن لأن موضوعاتهم بلا قيمة، اللهم إلا بتاع الكشري لو ‏كان تعرض لظلم في موضوع طرده من المطعم، إذًا فالإعلام المحترم هنا ليس هو الجاني.

وتابع: قصة شيرين وحسام تناولها إعلاميًّا بحكم أنهما شخصيات عامة، جائز بحدود وممكن الإسهاب فيه يكون زايد، لكن طالما كان يلقى قبول وتفاعل المتلقي ففي الأغلب هيستمر، طب لو المتلقي، اللي هو حضراتكم ‏أصبح غير مهتم ولا يتفاعل مع الموضوع؟ تناولها سيتوقف، لأن الجمهور هو المحرك في هذه القضية.

واستطرد: صحيح ليس كل ما سيلقى تفاعل سيتناوله الإعلام؛ هناك ضوابط لذلك؛ لكن طالما الموضوع ليس فيه ضرر مباشر مبالغ والجمهور متفاعل معه ففي الأغلب يستمر وسط مجموعة أخرى من الموضوعات القيمة.