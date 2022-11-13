من لهم حق الحجز.. الإسكان تطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان المتوسط بـ3 مشروعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في طرح مرحلة تكميلية من شقق الإسكان المتوسط (سكن مصر – دار مصر – جنة).

وأوضح الصندوق أنه يمكن الاطلاع على كراسة الشروط ومواصفات وأماكن الشقق حتى يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر الجاري، حيث يمكن التقديم والحجز على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز اضغط هنا.

ووفقا لكراسة الشروط ورسائل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحجز في المرحلة التكميلية يكون لمن سـبق سـداد مصروفات التسـجيل ومُقـدم جديـة الحجـز فقط ولم يسحب هذا المقدم.

وطالب الصندوق في رسالة نصية من سددوا مقدمات حجز الوحدات، بالاطلاع على كراسة الشروط وبيانات الوحدات السكنية المطروحة بمرحلة الاستكمال، وكذلك لتسجيل بيانات الطلب ورفع المستندات (في حالة عدم التسجيل مسبقًا).

مواعيد الحجز:

وأكد الصندوق أنه تم تحديد أيام محددة للحجز في كل مشروع، حيث يبدأ الحجز الإلكتروني بالأسبقية يوم الاثنين الموافق 14 / 11 وذلك لشقق سكن مصر فقط.

بينما حجز شقق دار مصر سيكون يوم الثلاثاء 15 / 11، بينما مشروع جنة سيكون الحجز به يوم الأربعاء 16/11/2022.

وأشار صندوق الإسكان الاجتماعي إنه سيتم تحديد يوم الخميس 17 / 11 للحجز في الشقق المتبقية في المشروعات الثلاثة، حيث يكون الحجز بالأسبقية، على الموقع الإلكتروني.

وتتواجد شقق سكن مصر، في مدن أكتوبر الجديدة- العبور الجديدة – الشروق – ناصر غرب أسيوط- وحدائق أكتوبر- ومدينة المنيا الجديدة- ومدينة القاهرة الجديدة.

وتتواجد شقق دار مصر في 5 مدن، هم حدائق أكتوبر و15 مايو والعاشر من رمضان والسادات ومدينة بدر.

وتتواجد شقق جنة في 3 مدن جديدة هم 6 أكتوبر ومدينة الشروق ومدينة القاهرة الجديدة.