شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" فوز طالبات المدرسة الرياضية بالإسكندرية بالميداليات الفضية والبرونزية فى بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى فعاليات بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت سن 14 سنة، والتي نظمها الاتحاد المصرى لألعاب القوى باستاد القاهرة الرياضى، وذلك فى ضوء أهمية دعم البطولات والأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية لتحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات الطلاب وقدراتهم واكتشاف مواهبهم والارتقاء بها.

وحصلت طالبات مدرسة كيلوباترا الرياضية للبنات بمحافظة الإسكندرية علي المستوي الفضي والبرونزي في بطولة الجمهورية لألعاب القوي تحت سن 14 سنة وهن: الطالبة كوثر عماد، والطالبة مريم محمد، والطالبة ملك شريف.

وجدير بالذكر أن عدد المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية يبلغ 24 مدرسة رياضية، والوزارة بصدد إنشاء عدد من المدارس الرياضية الأخرى فى مختلف المحافظات، وتتميز هذه المدارس بقلة الكثافات الطلابية داخل الفصل، وتوفير مدربين معتمدين من الاتحادات الرياضية، وتقوم على البرامج والمشروعات الرياضية، كما يوجد بها برامج للتغذية.

وتهدف هذه المدارس إلى إعداد أبطال فى مختلف الرياضات؛ لتمثيل مصر فى المحافل الدولية، كما تقوم على تنمية مواهب الطلاب، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب، بالإضافة إلى العناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، ورفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للطلاب.