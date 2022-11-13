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شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصر تتفوق.. 6 نقاط تميز cop27 عن مؤتمرات المناخ السابقة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تميزت قمة المناخ في مصر cop27 بشكل كبير عن باقي قمم المناخ السابقة، وذلك بشهادة العديد من المنظمين والخبراء، الذين شاركوا في قمة المناخ وفي مختلف القمم السابقة. هذا الإنفوجراف يبرز نقاط التميز.
نقاط تميز cop27 عن كل مؤتمرات المناخ العالمية السابقة
*ركزت على ضرورة توسيع نطاق التمويل المُيسّر لتسريع وتيرة العمل المناخى
*شهدت بوادر إيجابية من بنوك التنمية والجهات الفاعلة غير الحكومية
*انضمت عديد من القطاعات الرئيسية إلى "سباق الصفر" لخفض الانبعاثات
*ركزت على أهمية وضع معايير محددة للتمويل المستدام وتحقيق الأهداف المرجوّة
*اهتمت بالعمل على إيجاد حلول قابلة للتطبيق وتعزيز الحوار بين كل الأطراف
*شددت على ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى "مرحلة التنفيذ"