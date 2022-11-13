شكرا لقرائتكم خبر عن قمة مصر تتفوق.. 6 نقاط تميز cop27 عن مؤتمرات المناخ السابقة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏تميزت قمة المناخ في مصر cop27 بشكل كبير عن باقي قمم المناخ السابقة، وذلك بشهادة العديد من المنظمين والخبراء، الذين شاركوا في قمة المناخ وفي مختلف القمم السابقة. هذا الإنفوجراف يبرز نقاط التميز.



نقاط تميز cop27 عن كل مؤتمرات المناخ العالمية السابقة

*ركزت على ضرورة توسيع نطاق التمويل المُيسّر لتسريع وتيرة العمل المناخى