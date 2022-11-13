شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة نائلة جبر تشيد بجناح القومى للمرأة في المنطقة الخضراء: رائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زارت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، الجناح الخاص بالمجلس القومي للمرأة بالمنطقة الخضراء Green Zone ، والمقام ضمن فعاليات قمة المناخ cop27، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 وحتى 18 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ.

وقالت السفيرة نائلة جبر خلال زيارتها لجناح المجلس : أحرص دائما على زيارة جناح المجلس القومى للمرأة فى أى مكان متواجد فيه لأن نشاط المجلس نشاط ملموس خاصة فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة .

وأضافت : بدون التمكين الاقتصادى للمرأة تواجه الأسرة صعوبات كثيرة ، والتمكين الاقتصادى بالنسبة لى كمسئولة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية جزء من الحل ، مضيفه : إذا كانت الأمة عندها وسيلة لإعاشة أطفالها خاصة المرأة المعيلة يمكن ذلك المرأة والأسرة كلها والأطفال من استكمال تعليمهم والاستقرار فى مصر والعيش حياة كريمة .

واختتمت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، كلمتها قائلة : أهنئ المجلس القومى للمرأة على جهوده والجناح الخاص بالمنطقة الخضراء والذى يضم منتجات رائعة وجميلة وأشجع السيدات على تصدير هذه المنتجات لجودتها وتميزها .

ويأتي الجناح الخاص بالمجلس في الـمنطقة الخضراء Green Zone ، ضمن مشاركة المجلس فى فعاليات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ وحتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ .

وجناح المجلس يتضمن عرض لمنتجات صديقة للبيئة ل 41 سيدة مصرية من جميع محافظات الجمهورية ، ومنتجات المشاغل المنتجة بالمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، ومنتجات تدريبات الحرف اليدوية فى إطار مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ، بإجمالى عدد المنتجات تصل الى ما يقارب 5000 قطعة.

كما يتضمن جناح المجلس منتجات عديدة من بينها حقائب صديقة للبيئة من القماش الدك و حقائب شبكية وخشبية ، و كوروشية بتصميمات مختلفة، ومنتجات من السجاد والبراويز المختلفة من المكرمية وبطابع تراثى مصرى ، وخداديات قماشية ومن الكتان ، ومنتجات من المكرمية والقطن مطعمه بخامات اخرى منها الخوص والبامبو والخيش ، ومنتجات قماشية مطرزة يدوياً ، ومنتجات جلدية طبيعية ، ومنتجات قطنية ومن الصوف ، و قطع ديكور خشبية مستوحاه من ثقافات مختلفة، ومنتجات من خامات تم إعادة تدويرها ، ومنتجات للديكور الداخلى ، ومنتجات من الخوص والعرجون ذات طابع تراثى مصرى ، وأزياء من خامات كتان وقطنية وذات تصميمات مستوحاه من التراث المصرى ، وسجاد مستوحى من التراث ، و حلى من الفضة ومنتجات اخرى مطعمه بالفضة وجميعها بتصميمات تراثية ، و حلى صنعت من النحاس واخرى صنعت من الفضة ، ومنتجات شمعة للإضاءة ، و منتجات من أقمشة الجينز التى تم إعادة تدويرها ، ومنتجات للعناية بالبشرة والشعر ومستحضرات للتجميل من خامات طبيعية.

تجدر الاشارة الى أن مشاركة المجلس القومي للمرأة في قمة المناخ الـCOP27 في إطار مجموعة من البرامج والأنشطة التي ينفذها المجلس لتمكين المرأة ومشاركتها في صناعة القرار فيما يخص قضايا التغير المناخي واعتبار النساء صناع للتغيير بوصفهن الأكثر تأثرا للصدمات البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتغير المناخي، وكل ذلك لتحقيق الانتقال البيئي العادل للمرأة من خلال إتباع أنماط اجتماعية واقتصادية مستدامة من شأنها تقليل الصعوبات التي تواجه الأفراد الأكثر تأثرا بالأزمة (ومنها المرأة) حتي يتم خلق فرص جديدة يستفيد منها الأفراد بشكل مباشر.