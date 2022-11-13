أخبار مصر

تحالف القوى المدنية للتغير المناخى يطلق مسيرة للمطالبة بالعدالة المناخية.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف القوى المدنية للتغير المناخى يطلق مسيرة للمطالبة بالعدالة المناخية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل أكبر مسيرة منذ افتتاح قمة المناخ COP 27، من قلب مدينة شرم الشيخ للمطالبة بالعدالة المناخية اليوم الأحد، ‏وأكد المتظاهرين من تحالف القوى المدنية لتغير المناخى على ضرورة تحقيق العدالة المناخية ورفع المتظاهرون والمشتركون، في المسيرة بأهمية العدالة المناخية وتوفير التمويل لمواجهة الأضرار والخسائر".    

‏وجابت المسيرة شوارع شرم الشيخ، مدينة السلام، والمدينة التى ينعقد فيها مؤتمر COP 27، لنقل أصواتنا إلى العالم أجمع.

 

التحالف
التحالف

 

الوفود المشاركة
الوفود المشاركة

 

تحالف القوى المدنية للتغير المناخى
تحالف القوى المدنية للتغير المناخى

 

جانب من التحالف
جانب من التحالف

 

جانب من الوفود المشاركة
جانب من الوفود المشاركة

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا