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شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف القوى المدنية للتغير المناخى يطلق مسيرة للمطالبة بالعدالة المناخية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل أكبر مسيرة منذ افتتاح قمة المناخ COP 27، من قلب مدينة شرم الشيخ للمطالبة بالعدالة المناخية اليوم الأحد، وأكد المتظاهرين من تحالف القوى المدنية لتغير المناخى على ضرورة تحقيق العدالة المناخية ورفع المتظاهرون والمشتركون، في المسيرة بأهمية العدالة المناخية وتوفير التمويل لمواجهة الأضرار والخسائر".
وجابت المسيرة شوارع شرم الشيخ، مدينة السلام، والمدينة التى ينعقد فيها مؤتمر COP 27، لنقل أصواتنا إلى العالم أجمع.
التحالف
الوفود المشاركة
تحالف القوى المدنية للتغير المناخى
جانب من التحالف
جانب من الوفود المشاركة