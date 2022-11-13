شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف القوى المدنية للتغير المناخى يطلق مسيرة للمطالبة بالعدالة المناخية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل أكبر مسيرة منذ افتتاح قمة المناخ COP 27، من قلب مدينة شرم الشيخ للمطالبة بالعدالة المناخية اليوم الأحد، ‏وأكد المتظاهرين من تحالف القوى المدنية لتغير المناخى على ضرورة تحقيق العدالة المناخية ورفع المتظاهرون والمشتركون، في المسيرة بأهمية العدالة المناخية وتوفير التمويل لمواجهة الأضرار والخسائر".

‏وجابت المسيرة شوارع شرم الشيخ، مدينة السلام، والمدينة التى ينعقد فيها مؤتمر COP 27، لنقل أصواتنا إلى العالم أجمع.



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