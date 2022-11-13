شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية مصر فى سيدنى تؤدى مهمة قنصلية بولاية كوينزلاند للتيسير على أبناء الجالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في سيدني بإجراء مهمة قنصلية إلى ولاية كوينز لاند مؤخراً، وذلك لإجراء عدد من المعاملات القنصلية للمواطنين المصريين المتواجدين هناك، وذلك في ضوء حرص القنصلية العامة على التيسير على أبناء الجالية المتواجدين بالولايات التي تبعد عن القنصلية.

وحضر عدد كبير من المواطنين القاطنين بالولاية وتم إنجاز عدد من المعاملات القنصلية للمواطنين شملت تجديد بطاقات الرقم القومي وتجديد جوازات السفر واستخراج شهادات الميلاد، بالإضافة إلى إجراء عدد كبير من التصديقات والتوكيلات الشخصية.

على صعيد متصل، قام أعضاء القنصلية بزيارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التابعة لإيبارشية سيدني، حيثُ كان في الاستقبال القمص موسى الأنطوني وكيل ولاية كوينزلاند التابعة لإيبارشية سيدني والذي أشاد من جانبه بحرص القنصلية العامة بسيدنى على التواصل مع الجالية بولاية كوينزلاند.

ومن جانبه، أوضح السفير محمد خليل، القنصل العام لجمهورية مصر العربية بسيدنى، أن القنصلية تسعى دائماً إلى تيسير الخدمات القنصلية للمواطنين المصريين بالولايات الواقعة ضمن اختصاصها.