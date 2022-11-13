شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بأفريقيا يترأس القداس الإلهى على هامش قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس صباح اليوم، الكاردينال فريدولين بيسونجو، رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا، صلاة القداس الإلهى، بالطقس اللاتينى، باللغتين الإيطالية، والإنجليزية، وذلك ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ.

وجاء ذلك بمشاركة المطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر، والأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، والمطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب إرميا نشأت، راعي البازيليك، والشخصيات الكاثوليكية الأخرى.

وأعطى الكاردينال كلمة العظة قال فيها: سعيد بوجودى فى هذه الكاتدرائية، سلام من كل أعضاء مجلس الأساقفة، شكر خاص لهذه الرعية، والشعب المصري على استقبالهم الملىء بالمحبة.

الجدير بالذكر أن هذا القداس الإلهى جاء على هامش مشاركة الكنيسة الكاثوليكية في مؤتمر قمة المناخ كوب 27.