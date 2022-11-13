شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تناشد الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب، بالاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول، ليتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد إطلاع الكمسارية المتواجدين بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات، وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات، تجنباً لدفع الغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.

يأتى ذلك فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إدارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات، وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك، والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب إلا بعد الحصول على تذكرة السفر .