شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان كريم تشيد بدور مهرجان القاهرة السينمائى فى توعية المجتمع بمعنى الإنسانية وتقبل الآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الإجراءات التي اتخذها مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان والنجم حسين فهمي، والمتعلقة بوجود عدد كبير من التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة لحضور فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى تخصيص أماكن لهم واستقبال اثنين من ذوى الإعاقة على السجادة الحمراء للمهرجان.

وأشادت الدكتورة إيمان كريم، بدور مهرجان القاهرة السينمائي فى توعية المجتمع بمعنى الإنسانية وتقبل الآخر، لما للفن كقوة ناعمة من دور في توصيل الرسالة وتصحيح المسارات والساحر العظيم الذي يغير مفاهيم البشر.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن الخطوات التي أعلنها الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، دلالة قوية على الوعي المجتمعي الخاصة بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المناحي والمجالات، وأن إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة الحضور في المهرجان والمشاركة دلالة على قيمة الفن في توصيل الرسالة، وأهمية المهرجانات في تصحيح الصورة الذهنية، وإبراز دور ومجهودات الدولة المصرية بكافة قطاعاتها فيما يتعلق بالإتاحة والدمج للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتمنت المشرف العام على المجلس أن تحذو جهات كثيرة ومهرجانات متنوعة تعقد بشكل أسبوعي وشهري حذو مهرجان القاهرة السينمائي ورئيسه في خطوة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن فعاليات المهرجانات والمسابقات.

وأعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشاركتها مساء اليوم في حفل افتتاح المهرجان في دورته الـ44، المقرر انطلاقها اليوم وحتى 22 نوفمبر الجاري، واستقبالها في حفل الافتتاح على السجادة الحمراء .