شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد الأعمال النهائية لتغطية ترعة المريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية في المنطقة من شارع الهرم مروراً بشارع الملك فيصل وحتى منطقة الشيشيني ومطلع الطريق الدائري؛ للوقوف علي مدى الالتزام بالجدول الزمني لتغطية وتأهيل وتدبيش جسم الترعة لإنشاء ممشى حضاري وموقف سرفيس ومواقع خدمية، أسوة بما تم تنفيذه بممشى المريوطية السياحي بقطاع الهرم لتحسين الصورة البصرية للطريق.

شملت جوله المحافظ، تفقد مسار الأعمال فى المنطقة الواقعة بين شارعى الهرم والملك فيصل، حيث تابع المحافظ الأعمال النهائية للتغطية لمسار الترعة فى ذلك القطاع والجارى العمل به على مدار الـ24 ساعة للانتهاء من الأعمال بالكامل إلى جانب معاينة مواقع الدورانات بمسار الطريق لحركة سير المركبات القادمه من شارع فيصل والأهرام.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال التطوير بقطاع المريوطية، بدءاً من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الشيشيني والجارى تنفيذ الأعمال الخرسانية به، حيث كلف المحافظ بالإسراع من وتيرة الأعمال وضرورة أن تتم كافة مراحل العمل بالتوازى فى جميع القطاعات للبدء فى القطاعات الجديدة بمسار الترعة.

كما شملت جولة محافظ الجيزة، متابعة أعمال التطوير والتأهيل للترعة من كوبري الشيشيني حتي مطلع الطريق الدائري والجاري تنفيذ أعمال تكريك للترعة والصب الخرساني للجانبين، تمهيدا لتنفيذ تدبيش للترعة وتأهيلها بالشكل اللائق بذلك القطاع.

وعاين المحافظ، إحدى الباكيات التي تم تدبيشها لتنفيذها بباقي القطاعات المتبقية، مشدداً على ضرورة أن يتم الالتزام بالمناسيب الهندسية وتنفيذها على أكمل وجه لضمان عوامل الاستدامة لها.

وشدد محافظ الجيزة، على الشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لخروج المشروع إلى النور وتغيير الشكل الحضاري للقطاع بالكامل.

وتفقد المحافظ، أعمال التطوير لطريق المريوطية بالقطاعات الجاري تطويرها للترعة نطاق الطالبية والهرم، مؤكداً علي مديرية الطرق بتنفيذ أعمال التطوير والرصف لطبقة الطريق وفقا للخطة المحددة للأعمال.

رافق المحافظ، خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وحسن موافى رئيس حى الهرم، وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.



جانب من جولة محافظ الجيزة



جولة محافظ الجيزة