شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "القوى العاملة" خلال جولة ميدانية بـ"كيما أسوان": العمل مستمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن حالة الاستقرار بشركة كيما للصناعات الكيماوية بأسوان، ونقلت حرص العاملين على مواصلة العمل من أجل زيادة الإنتاج، بعد نجاح "مفاوضة جماعية" شاركت فيها مديرية القوى العاملة بالمحافظة، مع كافة الأطراف المعنية، حفظت من خلالها الحقوق المشروعة لـ2000 عامل، وحققت الحوار المجتمعي بين "الإدارة" و"ممثلي العمال"، ونتج عنها صرف 18 شهراً لكل عامل، بحد أدنى 6000 جنيه.

وجاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، تابعت مديرية القوى العاملة بأسوان برئاسة أحمد عزازي، ميدانياً عملية سير العمل والإنتاج داخل "الشركة".

وبحسب "الببان الصحفي"، قال تقرير "عزازي" إلى "الوزارة"، إن العاملين بالشركة من "الإدارة" و" النقابة" تقدموا في خطابات رسمية، بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة علي توجيهاته ومتابعته للمزيد من توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تحقق مصالح كافة الأطراف، في إطار حرص "الوزارة" على تحقيق التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.

وأضاف"عزازى"، أن وفداً من "المديرية" زار الشركة، استكمالاً للمتابعة بعد عملية التفاوض التي جرت مع ممثلي العمال من النقابة، وإدارة الشركة، بالتنسيق المباشر مع وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت، والتى أدت إلى الوصول إلي اتفاق يرضي كافة الأطراف، مؤكدا استمرار العمل والإنتاج.