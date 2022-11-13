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شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من "القوى العاملة" خلال جولة ميدانية بـ"كيما أسوان": العمل مستمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وجاء في بيان صحفي اليوم الأحد، أنه بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، تابعت مديرية القوى العاملة بأسوان برئاسة أحمد عزازي، ميدانياً عملية سير العمل والإنتاج داخل "الشركة".
وبحسب "الببان الصحفي"، قال تقرير "عزازي" إلى "الوزارة"، إن العاملين بالشركة من "الإدارة" و" النقابة" تقدموا في خطابات رسمية، بالشكر والتقدير لوزير القوى العاملة علي توجيهاته ومتابعته للمزيد من توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تحقق مصالح كافة الأطراف، في إطار حرص "الوزارة" على تحقيق التوازن في علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.
وأضاف"عزازى"، أن وفداً من "المديرية" زار الشركة، استكمالاً للمتابعة بعد عملية التفاوض التي جرت مع ممثلي العمال من النقابة، وإدارة الشركة، بالتنسيق المباشر مع وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت، والتى أدت إلى الوصول إلي اتفاق يرضي كافة الأطراف، مؤكدا استمرار العمل والإنتاج.