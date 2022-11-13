شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى للسفير المصرى برام الله": مصر سندا رئيسيا للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى صباح اليوم، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان .

وبحث الشيخ خلال اللقاء آخر التطورات والمستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة ، مشيداً بعمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، مثمناً موقف مصر الشقيقة الداعم والدائم باعتبارها سنداً رئيسيا للقضية الفلسطينية.

وتقدم الشيخ للسفير سليمان بالتهنئة بمناسبة توليه منصب سفير جمهورية مصر لدى دولة فلسطين، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.