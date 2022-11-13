شكرا لقرائتكم خبر عن إضاءة مدرسة حكومية بالطاقة الشمسية كنموذج صديق للبيئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صورا لمدرسة اللغات الرسمية الفرنسية مضاءة بالطاقة الشمسية، بعد تطويرها، حيث تتميز هذه المدرسة بأنها صديقة للبيئة .

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتح، أول نماذج مشروع مدارس مصر المتميزة، وذلك بمدرسة اللغات التجريبية الفرنسية بالسويس لتكون واحدة من أول البرامج التعليمية في مصر، بهدف توفير بيئة استثنائية في المدارس الحكومية بأفضل جودة لأبنائنا الطلاب، والتي تضم 18 فصلاً دراسيًا.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن المشروع يأتي ضمن أهداف رؤية الدولة المصرية لعام 2030، لتوفير بيئة صحية في المدارس التجريبية بأفضل جودة للطلاب، ضمن مشروع مدارس مصر المتميزة، الذي شرعت في تنفيذه وزارة التربية والتعليم، برفقة عدد من الشركاء، حيث استُهلت أعماله بمدرسة اللغات التجريبية الفرنسية بالسويس، كنموذج أولي سيتم تعميمه على 3243 مدرسة تجريبية في 1150 موقعًا على مستوى الجمهورية.