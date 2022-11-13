شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: رسائل الرئيس السيسى خلال قمة المناخ مهمة وشهدت استجابات دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير ”الخليج 365”، أن كل تفاصيل مؤتمر المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ تعطي انطباعا عن نجاح هذا المؤتمر، سواء منذ اللحظة الأولي أو من قبل التجهيز لها، وصولا إلى كل النقاط والمفاوضات والتعهدات الخاصة بالدول الكبرى، متابعا: "كوب 27 شهدت حضورا كثيفا ومشاركة أكبر من كوب 26 رغم أن الظروف الدولية في الفترة الحالية مختلفة ولكن الحضور في كوب 27 تجاوزت كافة التوقعات".

وأضاف "القصاص"، خلال مداخلة هاتفية في قناة "اكسترا نيوز": "الحضور في كوب 27 لم يعد شكليا ولكن موضوعيا حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي انسحبت قبل ذلك من اتفاقية باريس ولكن أمريكا شاركت في مؤتمر شرم الشيخ.. وكذلك حضور بريطانيا وألمانيا وتعهدات من كافة دول العالم في ظل الظروف العالمية"، مشيدا بتنظيم المؤتمر بمشاركة الشباب وهذا يمثل رسالة مهمة.

وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "الرسائل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الجلسة الأولي لقمة المناخ "كوب 27" مهمة ونداء الرئيس بوقف حرب أوكرانيا والاستجابات مع هذا النداء رسالة مهمة من خلال تواجد الرؤساء والزعماء"، لافتا إلى أن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن وتقديره لدور مصر سواء فيما يخص الحرب الأوكرانية أو في قطاع غزة.

وأشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، بالجهد المبذول المؤسسات المعنية في الدولة المصرية، والتناغم في الاستعداد المبكر لتنظيم هذه القمة العالمية، لأول مرة تعقد هذه القمة داخل القارة الأفريقية.. مبادرات تخص القارة مثل عدالة توزيع المياه و"حياة كريمة" في أفريقيا، وهذا يعد تأكيدا على فكرة وطرح الرئيس السيسي أن الدولة تعمل طوال الوقت في كل الملفات.

وتابع رئيس تحرير ”الخليج 365”: "قمة المناخ تعقد فى وقت صعب.. وقت الحرب.. وفيه تعهدات على الدول لمواجهة التغيرات المناخية.. والـ 100 مليار لم تعد كافية لمواجهة التداعيات السلبية.. وطرحت مصر البدائل من أجل هذا الملف المهم".