شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض منظمة خريجي الأزهر الثالث للكتاب بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأحد، فعاليات معرض الكتاب الثالث بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي، وأسامة ياسين، نائبي رئيس مجلس إدارة المنظمة، ود. سلامة داوود - رئيس جامعة الأزهر، ود.نظير عياد - أمين مجمع البحوث الإسلامية، ود. عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة.

شهد الافتتاح حضور عدد كبير من طلاب جامعة الأزهر، والطلاب الوافدين من كافة بلاد العالم.

وقال الدكتور المحرصاوي - نائب رئيس مجلس الإدارة: إن هذا المعرض يلبي متطلبات الطلاب في توسيع مداركهم المعرفية لشتى الأعمار السنية، كما أن المنظمة تحرص على إقامة هذه المعارض لنشر الفكر الوسطي المستنير والتزود بالثقافة الإسلامية الصحيحة.

ويضم هذا المعرض مجموعة من إصدارات مجمع البحوث والتي تناقش قضايا فقهية مختلفة إلى جانب موضوعات تجديد الخطاب الديني وتطبيق مقاصد الشريعة على أرض الواقع، إلى جانب إصدارات المنظمة المختلفة والتي تصحح المفاهيم الخاطئة التي تحاول جماعات التطرف الترويج لها بين الشباب.

وجه د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الشكر للمنظمة على هذا الجهد الذي يعد تعاونا مثمرا بين مؤسسات الأزهر الشريف المختلفة لنشر الفكر الصحيح والإسهام في تثقيف أبناء الأزهر.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 17 من نوفمبر الجاري، بمقر المنظمة بمدينة نصر، بجوار بوابة كلية الزراعة بجامعة الأزهر.