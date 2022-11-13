شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: اعتماد 269 واعظة من خريجات مراكز الثقافة الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ، أنه في إطار الدور التأهيلي الذي تقوم به مراكز الثقافة الإسلامية بوزارة الأوقاف ، تم حتى تاريخه اعتماد (269) واعظة من خريجات مراكز الثقافة الإسلامية ، ويقمن بأداء مهامهنّ الدعوية بتميزٍ إلى جانب الواعظات المعيّنات ، وعضوات هيئة التدريس ، وذلك على النحو التالي :

أولًا: الواعظات خريجات دفعة 2022م :

م الاسم المديرية المركز

1. هبه سامي محمد الدسوقي الإسماعيلية الإسماعيلية

2. هدى أمين عبد الرحمن إسماعيل الإسماعيلية الإسماعيلية

3. رانده عبد الرازق محمود جمعة الشرقية الإسماعيلية

4. عبير سعد فهمي العشري بورسعيد بورسعيد

5. نبيلة محمد جلال محمد جنوب سيناء جنوب سيناء

6. إيناس خيري عبد الصادق عمر جنوب سيناء جنوب سيناء

7. مدينة نحمده محمد أحمد جنوب سيناء جنوب سيناء

8. سارة ماهر عبد العزيز شفيق الجيزة الجيزة (بين السرايات)

9. زهراء حسن محمد الجيزة الجيزة (بين السرايات)

10. هالة عبد المقصود رشيدي الوادي الجديد الخارجة

11. بسمة أحمد حسين عبد الله الوادي الجديد الخارجة

12. ميادة مصطفى سلامة محمد القاهرة القاهرة (النور)

13. أسماء محمود عبد الفتاح الجيزة القاهرة (النور)

14. صفا فكري زكي الجزار القليوبية القليوبية

15. نسمة خالد عبد الله إبراهيم القليوبية القليوبية

ثانيًا: الواعظات خريجات دفعة 2021م :

م الاسم المديرية المركز

1. ماجدة محمود يوسف محمد الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

2. إيناس صلاح الدين عبده الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

3. سهام يونس أحمد الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

4. مها أحمد صادق الأجهوري الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

5. هويدا رجب محمد الشرنوبي الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

6. منال أحمد محمد السيد الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

7. جمالات صابر مهران حسنين الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

8. ميرفت ياسين حسيب ياسين الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

9. عبير إسماعيل علي سالم الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

10. شروق سيد محمد عبد الرحمن بني سويف بني سويف

11. جيهان عوض محمد زاهر الجيزة الجيزة

12. إيمان عبد الخير عبد الدايم الجيزة الجيزة

13. أسماء بسطاوي عبد الكريم الجيزة الجيزة

14. رحمة رشاد محمد قطب الجيزة الجيزة

15. عزة علي صالح عطا الله القاهرة القاهرة (النور)

16. ريهام عبد النبي أحمد إبراهيم القاهرة القاهرة (النور)

17. آية محمد محمد علي خطاب القاهرة القاهرة (النور)

18. سارة قطب إبراهيم قطب القاهرة القاهرة (النور)

19. ندى حمدي حسن مصطفى القاهرة القاهرة (النور)

20. هناء مصطفى أحمد أبو السعود القاهرة القاهرة (النور)

21. سيدة محمود موسى سليمان القاهرة القاهرة (النور)

22. دعاء سيد محمد شلبي القاهرة القاهرة (النور)

23. نسرين أحمد عبد الله الشحات القاهرة القاهرة (النور)

24. أسماء عبد المنعم سيد إمام القاهرة القاهرة (النور)

25. سماح عبد اللاه مصطفى محمد القاهرة القاهرة (النور)

26. جيهان عزالدين عبد الله بدوي القاهرة القاهرة (النور)

27. شرين محمود غيته عبد الجواد القاهرة القاهرة (النور)

28. مها رضوان عبد الرازق سالم القاهرة القاهرة (النور)

29. نسرين السيد مصطفى الموافي كفر الشيخ كفر الشيخ

ثالثًا: الواعظات من الدفعات السابقة:

م الاسم المديرية المركز

1. عزيزة أحمد إبراهيم بريقع الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

2. عطيات محمود سالم زيدان الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

3. حنان متولي توفيق يوسف الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

4. بهيرة محمد بدر الدين خير الله الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

5. هدى محمد صبري عبد العزيز محمد جاد الإسكندرية الإسكندرية (محرم بك)

6. أميمة غريب الداودي الحجاوي الإسماعيلية الإسماعيلية

7. ليلى عبد الوهاب مدني محمدين أسوان أسوان

8. زينب إبراهيم علي عبد الحليم أسيوط أسيوط

9. سلوى إبراهيم أحمد الجندي بني سويف بني سويف

10. إيمان مسعود علي مسعود بني سويف بني سويف

11. سحر محمود محمد همام بورسعيد بورسعيد

12. فاتن مسعد السيد السبع بورسعيد بورسعيد

13. منال بهجت السيد عوض بورسعيد بورسعيد

14. سكينه فريد عبد الحميد فراج بورسعيد بورسعيد

15. حنان إسماعيل محمد العشري بورسعيد بورسعيد

16. نزهه عثمان عثمان الحلوجي بورسعيد بورسعيد

17. نفين أحمد فؤاد حسين بورسعيد بورسعيد

18. فريدة عبد الرازق عبد الرازق بورسعيد بورسعيد

19. ماجدة حماية الله محمد إبراهيم الجيزة الحصري

20. دعاء محمود ذكي الهلباوي المنيا المنيا

21. راوية عبد المنعم محمد خليل الجيزة الجيزة

22. سميحة محمد جودة محمد الجيزة الجيزة

23. غادة بهاء الدين إبراهيم الجيزة الجيزة

24. فاديه فؤاد حسن مرزوق الجيزة الجيزة

25. كاميليا محمد كامل إسماعيل الجيزة الجيزة

26. إيناس محمد عصمت جعفر الجيزة الجيزة

27. جيهان يس يوسف محمود الجيزة الجيزة

28. سحر محمد شوقي محمد المرسي الجيزة الحصري

29. سعاد محمد إبراهيم أيوب الجيزة الجيزة

30. منال عبد المجيد محمود المسلاوي الجيزة الجيزة

31. منال عبد الوهاب أمين حامد الجيزة الجيزة

32. منال محمد جمال الدين محمد الجيزة الجيزة

33. ابتسام السيد أحمد البيه الجيزة الجيزة

34. أغاني أحمد صادق الجمال الجيزة الجيزة

35. آمال محمود علي البيومي الجيزة الجيزة

36. إيمان عبد الوهاب أمين الجيزة الجيزة

37. منى محمد محمد محمود القاهرة القاهرة (النور )

38. هبة محمود معاطي عبد العزيز الجيزة الجيزة

39. عزة محمد عادل عبد الرازق سوهاج سوهاج

40. آمال عبد الغني أحمد عبد الغني سوهاج سوهاج

41. عواطف عبد السميع عبد الرحمن يوسف سوهاج سوهاج

42. فوزية محمد عبد الرحيم محمد سوهاج سوهاج

43. سميحة عبد الرحمن بخيت سوهاج سوهاج

44. شادية عبد الكريم علي رشوان سوهاج سوهاج

45. نادية محمود عبد الباري سوهاج سوهاج

46. نجاة محمد محمود عقيل سوهاج سوهاج

47. عواطف عبد الفتاح سيد محمد سوهاج سوهاج

48. هانم عبد الرازق إبراهيم إسماعيل سوهاج سوهاج

49. جيهان تمام عطية السيد أحمد سوهاج سوهاج

50. سعدية السيد علي محمود سوهاج سوهاج

51. مرفت محمد أبو الفضل عبد العال سوهاج سوهاج

52. فكيهة إبراهيم علي أبو إبراهيم شمال سيناء القاهرة (النور)

53. نجوى أبو بكر حسين العيسوي الغربية الغربية

54. علا إبراهيم علي الحلاج الغربية الغربية

55. نعمات محمد محمود العطار الغربية الغربية

56. ميرفت السيد مرسى عجور الغربية الغربية

57. سها أحمد توفيق الهرميل الغربية الغربية

58. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي الغربية الغربية

59. سهير محمد إبراهيم المحض الغربية الغربية

60. أماني السيد بدوي نوار الغربية الغربية

61. سحر رؤوف صبري ناجي الغربية الغربية

62. صفاء محمد صبري سعودي درويش الغربية الغربية

63. حنان أحمد عبد العزيز الغربية الغربية

64. ماجدة إبراهيم موسى الغربية الغربية

65. إيمان محمد سالم عثمان غنيم الغربية الغربية

66. سوزان زين الدين عبد المحسن محمد الدمنهوري الغربية الغربية

67. عبير عبد المنعم محمد الصبري الغربية الغربية

68. غادة أحمد فريد هنيدي يوسف الغربية الغربية

69. سناء سيد سيد جمعة الفيوم الفيوم

70. سناء كامل عبد التواب شعبان الفيوم الفيوم

71. يمنى محمد أبو النصر مقدم القاهرة القاهرة (النور)

72. وفاء عبد السلام عبد السلام القاهرة القاهرة (النور)

73. ميرفت عزت محمد عثمان القاهرة القاهرة (النور)

74. أمنية محمد عبد الجواد القاهرة القاهرة (النور)

75. حميدة عباس محمد النمر القاهرة القاهرة (النور)

76. خديجة عباس محمد النمر القاهرة القاهرة (النور)

77. غادة محمد شريف أحمد القاهرة القاهرة (النور)

78. أمثال طه حسن الكسار القاهرة القاهرة (النور)

79. آمال محمد يسري قنصوه القاهرة القاهرة (النور)

80. نفين حسن أنور أحمد القاهرة القاهرة (النور)

81. أميرة محمد أحمد خيري القاهرة القاهرة (النور)

82. مريم محمد فؤاد بازرعة القاهرة القاهرة (النور)

83. نصرة مصطفى حسن توفيق القاهرة القاهرة (النور)

84. شهيرة محمد أحمد تاج الدين القاهرة القاهرة (النور)

85. منال محمود صفوت السيد القاهرة القاهرة (النور)

86. دينا محمد حسن جدامي القاهرة القاهرة (النور)

87. مايسة حسين سيد نياظ القاهرة القاهرة (النور)

88. منال عبد المنعم محمد خفاجي القاهرة القاهرة (النور)

89. أمينة ثابت محمد السفري القاهرة القاهرة (النور)

90. إيمان حسني حسن محمود القاهرة القاهرة (النور)

91. هالة محمد أحمد الصباغ القاهرة القاهرة (النور)

92. نهله عبد القادر محمد القاهرة القاهرة (النور)

93. حنان حسن حسن محمود القاهرة القاهرة (النور)

94. إنجي محمد عبد الوهاب السيد القاهرة القاهرة (النور)

95. إيمان عبد المنعم مصطفى الليثي القاهرة القاهرة (النور)

96. فيفيان حسن يوسف عفيفي القاهرة القاهرة (النور)

97. شيرين فتحي عبد الحميد القاهرة القاهرة (النور)

98. لمياء محمد حسني بشارة القاهرة القاهرة (النور)

99. مها سيد دسوقي القاهرة القاهرة (النور)

100. نجوى عزت سعد زغلول القاهرة القاهرة (النور)

101. نادية جلال محمد القاهرة القاهرة (النور)

102. أمنية إبراهيم محمد مغربي القاهرة القاهرة (النور)

103. إيمان محمد صبحي القاهرة القاهرة (النور)

104. غادة علي محمد الإبياري القاهرة القاهرة (النور)

105. عبير أنور محمد القاهرة القاهرة (النور)

106. صباح مصطفى إبراهيم حجاج القاهرة القاهرة (النور)

107. رشا محمد كمال موسى القاهرة القاهرة (النور)

108. هبة مصطفى كمال درويش القاهرة القاهرة (النور)

109. أميرة مصطفى إبراهيم القاهرة القاهرة (النور)

110. نرفان محمود عبد الله القاهرة القاهرة (النور)

111. سحر محمد مجدي القاهرة القاهرة (النور)

112. منى محمد شريف طاهر القاهرة القاهرة (النور)

113. إيمان الحسين عبد الرحمن القاهرة القاهرة (النور)

114. نهال أحمد صبحي القاهرة القاهرة (النور)

115. إيمان أحمد فريد أبو حديد القاهرة القاهرة (النور)

116. سحر عبد العزيز حسن القاهرة القاهرة (النور)

117. منى عبد المنعم عبد العزيز القاهرة القاهرة (النور)

118. منى محمد السيد القاهرة القاهرة (النور)

119. رابحة صلاح الدين مصطفى القاهرة القاهرة (النور)

120. أمنية أحمد فريد أبو حديد القاهرة القاهرة (النور)

121. داليا مصطفى إبراهيم السيد القاهرة القاهرة (النور)

122. تهاني محمد حسن شديد القاهرة القاهرة (النور)

123. نائلة يوسف إبراهيم القاهرة القاهرة (النور)

124. عبير أحمد الصاوي القاهرة القاهرة (النور)

125. نفين أحمد رأفت القاهرة القاهرة (النور)

126. شرين أحمد طه حبيب القاهرة القاهرة (النور)

127. غادة عبد المتعال منصور عرفة القاهرة القاهرة (النور)

128. ناريمان عبد العاطي السيد الصعيدي القاهرة المنوفية

129. رشا حلمي مأمون فودة القاهرة القاهرة (النور)

130. سحر محمد محمود أبو طاحون القاهرة القاهرة (النور)

131. حنان محمد يحيي الحسيني القاهرة القاهرة (النور)

132. دينا عبد الحميد محمد كمال القاهرة القاهرة (النور)

133. مها عبد الرحيم بليغ محمد القاهرة القاهرة (النور)

134. عبير عبد السلام محمود سلامة القاهرة القاهرة (النور)

135. منال حسن عبد العزيز الخشاب القاهرة القاهرة (النور)

136. هالة محمد معوض علي القاهرة القاهرة (النور)

137. رباب محمد عبد الرحمن محمد القاهرة القاهرة (النور)

138. ماجدة محمود هندي القاهرة القاهرة (النور)

139. مها إبراهيم توفيق فوز الدين القاهرة القاهرة (النور)

140. صفاء عبد الفتاح زيدان مبروك القاهرة القاهرة (النور)

141. ريم ماهر محمد فتحي القاهرة القاهرة (النور)

142. منى مصطفى فهمي محمد القاهرة القاهرة (النور)

143. مايسة زكريا فهمي القاهرة القاهرة (النور)

144. فاتن محمد عبد الخالق عويس القاهرة القاهرة (النور)

145. حنان عبد المقصود حبيب القاهرة القاهرة (النور)

146. مرفت محمد نجيب محمود القاهرة القاهرة (النور)

147. نيفين عصام سليمان القاهرة القاهرة (النور)

148. صافيناز شكري محمود القاهرة القاهرة (النور)

149. وفاء السيد علي أحمد السيسي القاهرة القاهرة (النور)

150. منار محمد أحمد عبد العزيز القاهرة القاهرة (النور)

151. مرفت إمبابي عبد الغني هاشم القاهرة القاهرة (النور)

152. إيناس عبد العزيز علي أبو سيف القاهرة القاهرة (النور)

153. حنان علي مصطفى علي القاهرة القاهرة (النور)

154. نرفانا إبراهيم محسن سرحان القاهرة القاهرة (النور)

155. إلهام إبراهيم علي أحمد القاهرة القاهرة (النور)

156. سناء محمد عبد الله عريقات القاهرة القاهرة (النور)

157. وآم علي محمود كامل القاهرة القاهرة (النور)

158. منى عبد العظيم السيد سليم نجم القاهرة القاهرة (النور)

159. مرفت محمد رمضان جاد إبراهيم القاهرة القاهرة (النور)

160. سناء عبد العزيز محمود محمد عبد الجليل القاهرة القاهرة (النور)

161. هويدا عبد الحميد محمد يوسف القاهرة القاهرة (النور)

162. نشوة محمد عبد المجيد مرسي المصري القاهرة الجيزة

163. مرفت فتح الله أحمد النحراوي القاهرة القاهرة (النور)

164. محروسة زناتة السيد زناتة القاهرة كفر الشيخ

165. نهلة قدري عبد الحميد محمد القاهرة القاهرة (النور)

166. ميرفت فؤاد علي العجرودي القليوبية القليوبية

167. سعاد محمد كامل عامر حسني صبيح القليوبية القليوبية

168. كريمة مسعود عبد الباقي أحمد قنا قنا

169. سميحة محمد صبحي عبد الرحيم قنا قنا

170. ناهد أحمد محمد حسن قنا قنا

171. هناء محمد إبراهيم عويضة قنا قنا

172. فاطمة إبراهيم محمد عبد الرحيم قنا قنا

173. سارة إسماعيل إبراهيم الخليل كفر الشيخ كفر الشيخ

174. مجدة فرج أحمد قاسم كفر الشيخ كفر الشيخ

175. جوهرة محمد عبد الله فرحات كفر الشيخ كفر الشيخ

176. سحر فؤاد قطب الريفي كفر الشيخ كفر الشيخ

177. هناء إبراهيم إبراهيم طلية كفر الشيخ كفر الشيخ

178. سهام حامد حامد فواز كفر الشيخ كفر الشيخ

179. انشراح محمد السيد بسيوني كفر الشيخ كفر الشيخ

180. أماني عبد القادر محمد يوسف كفر الشيخ كفر الشيخ

181. سهير عبد المحسن أحمد سنهوري مطروح الإسكندرية (محرم بك)

182. الفت السيد مصطفى القرشي المنوفية المنوفية

183. سناء طه السيد موسى المنوفية المنوفية

184. سمية متولي حسن منصور المنوفية المنوفية

185. ميسا جابر عبده وروري المنوفية المنوفية

186. أمينة رمضان عبد اللطيف العالم المنوفية المنوفية

187. تيسير محمد الفتوح محيسن المنوفية المنوفية

188. حنان عبد الله السيد سليمان المنوفية المنوفية

189. انجبار محمد محمد أبو موسى المنوفية المنوفية

190. تيسير محمد مصطفى راشد المنوفية المنوفية

191. زينب عبد الغني عبد الوهاب المنوفية المنوفية

192. سهام سعد عبد اللطيف المنوفية المنوفية

193. سحر محمد يونس البحيري المنوفية المنوفية

194. آسيا عبد الحليم السيد زغلول المنوفية المنوفية

195. صفاء إبراهيم محمد عبد الغني المنيا المنيا

196. حنان رفعت أحمد رمضان المنيا المنيا

197. هند عبد الرحمن محمد علي المنيا المنيا

198. ريهام خلف إبراهيم محمد المنيا المنيا

199. هالة محمد كمال القشيري المنيا المنيا

200. لبنى إبراهيم عبد المجيد القشيري المنيا المنيا

201. هالة محمد ربيع أحمد حسن المنيا المنيا

202. نادية كامل محمد أحمد المنيا المنيا

203. هبة عبد النبي عبد الوهاب المنيا المنيا

204. محاسن عمر محمد علي المنيا المنيا

205. أماني رمضان محمد حسن المنيا المنيا

206. آمال جابر كامل موسى المنيا المنيا

207. ميرفت إسماعيل محمد إسماعيل المنيا المنيا

208. إيمان أحمد السيد أحمد المنيا المنيا

209. ليلى دياب علي محمد المنيا المنيا

210. سهام سالم محمود المنيا المنيا

211. منى محمد أحمد سليمان المنيا المنيا

212. زينب قطب محمود حسن المنيا المنيا

213. سميرة عبد الجابر أحمد مصطفى المنيا المنيا

214. سميرة سيد علي سيد المنيا المنيا

215. فاطمة الزهراء حسين منصور حسن المنيا المنيا

216. صابرين فوزي أحمد محمد المنيا المنيا

217. ليلى أنور حامد محمد المنيا المنيا

218. فاطمة علي عمران عبد العال المنيا المنيا

219. فاتن عبد الله جابر عثمان المنيا المنيا

220. نفيسة عبد الله محمد المنيا المنيا

221. زينب السعيد عبد الحميد المنيا المنيا

222. ليلى سليمان عثمان المنيا المنيا

223. رجاء كمال الدين علي محمد المنيا المنيا

224. منى فاروق أحمد إسماعيل المنيا المنيا

225. علا محمد كمال الدين القشيري المنيا المنيا