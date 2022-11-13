شكرا لقرائتكم خبر عن "رحلتك إلى النجاح" دورة تدريبية لمشروع سفراء الأزهر بمقر منظمة الخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت اليوم بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر أنشطة وفعاليات الدورة التدريبية (رحلتك إلى النجاح)، والتي تُعقد بالتعاون بين المنظمة من خلال مشروع "سفراء الأزهر".

شهد انطلاق الدورة الدكتور محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، ود. سلامة داوود - رئيس جامعة الأزهر، ود. نظير عياد - أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، و نواب رئيس جامعة الأزهر.

ودار حوار بين المتدربين وقيادات الأزهر حول بعض الجوانب التي تتعلق بمسيرة التدريب ومتطلباته وأهميته.

وصرح الدكتور المحرصاوي بأن عقد هذه الدورات يأتي في إطار تدريب الشباب على ريادة الأعمال وتنمية مهارات المتدربين لتأهيلهم لسوق العمل والتعامل مع متطلبات العصر.

يشارك في هذه الدورة 50 متدربا من طلاب كليات جامعة الأزهر، وتستمر الدورة التدريبية حتى السابع عشر من الشهر الجاري.