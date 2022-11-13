شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع نائب مدير الفاو آليات تنفيذ مبادرة التحول المستدام FAST والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ماريا هيلينا سيميدو نائب مدير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، على هامش قمة المناخ cop27 المنعقدة حاليا فى مدينة شرم الشيخ، وبحث معها آليات تنفيذ مبادرة التحول المستدام FAST.

أشاد القصير بدور منظمة الفاو خلال الاعداد لقمة المناخ وأيضا التعاون في إعداد وإطلاق مبادرة التحول المستدام (FAST) وقال إن هناك أيضا علاقات تاريخية وتعاون كبير مع الفاو فى كثير من المشروعات الزراعية المشتركة مع وزارة الزراعة .

واقترح القصير عقد اجتماع تنسيقي مع الفاو بعد انتهاء قمة المناخ لاعتماد خطة ووضع الية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مبادرات خلال القمة وخاصة مبادرة التحول المستدام "FAST "وكذلك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها المملكة العربية السعودية .

وأضاف وزير الزراعة، أن هناك دعما دائما من القيادة السياسية المصرية إلى الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن المبادرة المصرية سوف تكون مظلة للعديد من المشروعات في مجال الزراعة والأمن الغذائي للعديد من دول المنطقة .

وأشار كذلك إلى أن قطاع الزراعة ما زال يحتاج من الفاو التعاون في إيجاد حلول لبعض المشكلات ومنها تفتت الحيازة الذي يمثل حوالي 80 % من مساحة الأرض في مصر وأفريقيا، وكذلك التعاون في إيجاد الية للتأمين على المحاصيل الاستراتيجية.

ومن جانبها، أعربت سيميدو عن سعادتها بتواجدها في مصر والمشاركة بقمة المناخ، موجهة الشكر للحكومة والقيادة المصرية على هذا التنظيم الرائع للقمة .

وأشارت إلى أن قطاع الزراعة لأول مرة يتم الاهتمام به في مؤتمرات المناخ وهذا يحسب للحكومة المصرية، وقالت إن مبادرة FAST التي أطلقها وزير الزراعة بالأمس هي ثمرة جهد وتعاون ما بين المنظمة والوزارة، وسوف يتم تقديم الدعم الكامل لها، وأنها تتفق مع كل ما طرحة وزير الزراعة خلال اللقاء.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من الوزارة والفاو لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق وكذلك متابعة مخرجات قمة المناخ.