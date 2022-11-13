شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير طريق مزلقان منى الأمير بالحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مشروعات الخطة الاستثمارية لمشروعات الرصف بمدينة الحوامدية؛ للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع النائب، أعمال التوسعة بشارع صلاح سالم بطول 800 متر بداية من شارع النزهة حتى شارع سعد زغلول وطريق مزلقان مني الأمير بطول 800 متر بداية من طريق 11 حتى آخر شارع سعد زغلول.

ووجه نائب المحافظ، برفع معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التوسعة، تمهيدا لبدء أعمال الرصف، مشددا على المتابعة المستمرة بالتنسيق بين رئيس المدينة والجهات المعنية للإنتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف الجارية بشوارع المدينة مع إلزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد مع مراعاه الجوده في التنفيذ.

رافق نائب المحافظ، اللواء كمال عزت رئيس مدينة الحوامدية، ومسؤلي شركات مياه الشرب الصرف والصرف الصحي بالجيزة، وكهرباء جنوب القاهرة، والشركة المنفذة للأعمال.